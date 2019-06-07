اطلقت عليه لقب حبيب ضحكاتي على اسم واحدة من أجمل أغنياته وعايدته بكلمات إيجابية رومنسية هكذا اختارت ​جيهان علامة​ معايدة الفنان راغب علاممة ونشرت صورة جمعتهما ودعته ليبقي الضحة على وجهه.





من جهته الشاعر نزار فرنسيس عايد راغب ناشرا صورة له وعلق: " ينعاد عليك يا ابو خالد الغالي.. ويضل اسمك مكلل بالنجاحات والمسيرة الفنية اللي بتشرّف وطن.. "





ويفتتح راغب موسم الصيف بجولة أميركيّة تبدأ في الرابع عشر من يونيو في ديترويت، و ١ يونيو في بوسطن، و١٦ يونيو في الباهاماس، وتتابع جولة الحفلات في ٢١ حزيران يونيو في سان خوسيه، و٢٢ يونيو في لاس فيغاس، لتنتهي في ٢٨ يونيو في واشنطن، وفي ٢٩ يونيو في نيو جيرسي. ولا بدّ من التنويه بأنّه سيتمّ الإعلان عن مسابقة يخصّصها علامة لكلّ عشاقه في ديترويت تمكّنهم من الفوز بتذاكر لحضور حفله هناك.شء