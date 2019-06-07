ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة تونس والعراق والقنوات الناقلة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:07 ص
موعد مباراة تونس والعراق والقنوات الناقلة
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

يستضيف المنتخب التونسي اليوم الجمعة نظيره منتخب العراق في المباراة التي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس ضمن اللقاءات الودية.


ومن المنتظر أن تشهد المباراة دخول التونسيين بتشكيلة من اللاعبين الذين ينشطون خارج الدوري التونسي حيث لم يستقر جريس على الاسماء المحلية التي ستنضم للقائمة.


في الوقت الذي يدخل فيه المنتخب العراقي المباراة منقوصاً من خدمات ثمانية لاعبين دفعة واحدة ما بين إصابات ووجود مشاكل في جوازات سفر بعض اللاعبين ما منعهم من السفر.


وسوف تكون المباراة متاحة أمام الجماهير في تمام الساعة الثامنة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة والربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.


فيما ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي المصري محمد معروف.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
3
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي