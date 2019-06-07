موعد مباراة تونس والعراق والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب التونسي اليوم الجمعة نظيره منتخب العراق في المباراة التي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس ضمن اللقاءات الودية.





ومن المنتظر أن تشهد المباراة دخول التونسيين بتشكيلة من اللاعبين الذين ينشطون خارج الدوري التونسي حيث لم يستقر جريس على الاسماء المحلية التي ستنضم للقائمة.





في الوقت الذي يدخل فيه المنتخب العراقي المباراة منقوصاً من خدمات ثمانية لاعبين دفعة واحدة ما بين إصابات ووجود مشاكل في جوازات سفر بعض اللاعبين ما منعهم من السفر.





وسوف تكون المباراة متاحة أمام الجماهير في تمام الساعة الثامنة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة والربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





فيما ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي المصري محمد معروف.