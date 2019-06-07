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لاسارتي يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:45 ص
لاسارتي يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة
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الفجر الرياضي
 
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دخل المهاجم الزامبى جاستن تشونجا، لاعب فريق أورلاندو الجنوب إفريقى، حسابات الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

 

وأبدى مسؤولو الأهلى إعجابهم بقدرات اللاعب، لقدرته على المشاركة فى العديد من المراكز فى خط الهجوم، سواء فى مركز رأس الحربة أو الجناح.

 

وتنتظر إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء قرار الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، النهائى بشأن الصفقة، من أجل تقديم عرض رسمى للحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا فى الصيف.

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