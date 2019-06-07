بعد إطلالتها المثيرة.. رانيا يوسف تستعرض فستانها الجديد (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها ظهرت فيه تستعرض فستانًا جديدًا لها، على نغمات أغنية «خطوة» للمطرب الشعبي مصطفى حجاج.





وظهرت رانيا يوسف في الفيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ترتدي فستان أبيض فتفاض، ومفتوح من الأمام، ومزين بالخطوط الذهبية، في إطلالة مستحدثة عما كانت تظهر بها في الفترات الأخيرة.





يأتي ذلك بعد أن ظهرت رانيا يوسف في مرات متعددة بإطلالات مثيرة للجدل، بدأتها بفستان شفاف في مهرجان القاهرة السينمائي اشتهرت واقعته بـ «أزمة البطانة»، والأخر فستان مكشوف وتحت هوت شورت في أحد حفلات توزيع الجوائز الفنية.



