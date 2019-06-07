برشلونة ينقذ موسمه في الميركاتو الصيفي.. 4 صفقات من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو فريق برشلونة قاموا بتحديد 4 صفقات نارية للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الكاتالوني.

وكان البلوجرانا قد أعلن رسميًا في يناير الماضي عن أول صفقات الموسم الجديد، بالتعاقد مع فرينكي دي يونح، لاعب وسط أياكس الهولندي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن جريزمان ودي ليخت ضمن 4 صفقات مميزة يسعى برشلونة لضمها.

وفي حالة انضمام دي ليخت، سيكون على برشلونة رحيل أومتيتي، وإعارة توديبو على أقل تقدير، بالإضافة للدفاع والرقم 10، هناك مركزين المهاجم ليكون هناك بديل لسواريز، بجانب ظهير أيسر.