الليلة.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالتجمع الأول

يحيي النجم تامر حسنى اليوم الجمعة حفلا غنائيًا في التجمع الأول وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.





ويقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة منها، "قرب حبيبي"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكي"، و"ارجعلي"، و"بتغيب"، و"تليفونى رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا انا يا مفيش"، و"ريح بالك"، و"بطلة العالم فى النكد"، و"نور عينى" و"رسمى فهمى نظمي".

يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحها على موقع يوتيوب.



