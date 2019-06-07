أماني أبوزيد: مبادرة منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعود بالفائدة على بلدان القارة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:27 ص
نعيم يوسف
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قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، أن ملف تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية ملف هام وهي مبادرة قوية وعوائدها كثيرة لبلدان القارة بشكل عام.
وتابعت "أبو زيد"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، سيتم فيها استخدام الربط الرقمي بين البلدان.
وتابعت مفوضة الاتحاد الأفريقي، أن هناك آليات داخل عمل الاتحاد الأفريقي للتعاون وعمل المشروعات، ومنها اعتماد المشروعات من لجنة فنية.
وتابعت "أبو زيد"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، سيتم فيها استخدام الربط الرقمي بين البلدان.
وتابعت مفوضة الاتحاد الأفريقي، أن هناك آليات داخل عمل الاتحاد الأفريقي للتعاون وعمل المشروعات، ومنها اعتماد المشروعات من لجنة فنية.
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