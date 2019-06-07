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تونس تواجه العراق في البروفة الاولى قبل كأس أمم أفريقيا

الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:21 ص
تونس تواجه العراق في البروفة الاولى قبل كأس أمم أفريقيا
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محمد أيمن
 
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يلتقى المنتخب التونسي اليوم الجمعة مع نظيره المنتخب العراقي ضمن المباريات الودية التي يخوضها نسور قرطاج إستعداداً لبطولة كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.


وكان رفقاء فرجاني ساسي قد أجروا الحصة التدريبية الاخيرة لهم على ملعب المنزه الخميس شارك بها 21 لاعباً وإستمرت لمدة 75 دقيقة كاملة.


في الوقت الذي قرر فيه مسؤولو المنتخب فتح الحصة التدريبية للإعلاميين للمرة الأولى منذ بداية المعسكر الذي حرص خلاله جيريس على وضع آخر اللمسات من أجل تحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء العراق.


ومن المنتظر أن يدخل المنتخب التونسي المباراة باللاعبين المحترفين خارج تونس في الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن أسماء اللاعبين المحليين المقرر إنضمامهم للقائمة التي ستخوض غمار كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الجمعة.


وكانت اللجنة المنظمة للمباراة قررت أن يلعب المنتخب التونسي مباراة اليوم بالزي الأحمر في الوقت الذي سيرتدي فيه المنتخب العراقي القمصان الخضراء.


وسيدير المباراة تحكيمياً الدولي المصري محمد معروف بمساعده تحسين ابو السادات مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع.

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