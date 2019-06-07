تونس تواجه العراق في البروفة الاولى قبل كأس أمم أفريقيا

يلتقى المنتخب التونسي اليوم الجمعة مع نظيره المنتخب العراقي ضمن المباريات الودية التي يخوضها نسور قرطاج إستعداداً لبطولة كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.





وكان رفقاء فرجاني ساسي قد أجروا الحصة التدريبية الاخيرة لهم على ملعب المنزه الخميس شارك بها 21 لاعباً وإستمرت لمدة 75 دقيقة كاملة.



