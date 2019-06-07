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المنتخب الجزائري يتدرب كامل العدد استعداداً لكان 2019

الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:18 ص
المنتخب الجزائري يتدرب كامل العدد استعداداً لكان 2019
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محمد أيمن
 
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واصل المنتخب الجزائري إستعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث خاض محاربو الصحراء معسكرهم في المركز الوطنبي بسيدي موسى تحت إشراف جمال بلماضي المدير الفني الوطني.


وشهد المعسكر وجود جميع اللاعبين بعد أن إنضم الثنائي مهدي تاهرات ويوسف بلايلي للمجموعة حيث أجرى المنتخب يوم الخميس حصتين تدريبيتين للارتقاء بالجانب البدني والجانب التكتيكي.


في الوقت الذي شهد فيه التجمع أيضاً وجود أجواء رائعة بين جميع اللاعبين خاصةً النجم رياض محرز حامل لقب البريميرليج مع مانشستر سيتي والذي تعول عليه الجماهير كثيراً للحصول على اللقب.


ومن المنتظر أن تشد البعثة الرحال إلى قطر يوم غداً السبت من أجل الدخول في المعسكر الودي الثاني لمواجهة بوروندي ومالي ودياً قبل التوجه إلى مصر.

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