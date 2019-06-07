مدرب الزمالك السابق: مصر مرشحة بقوة للفوز بالكان.. وأجيري ليس كوبر

تحدث طارق يحيى لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن الفرق بين أسلوب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر وسابقه الأرجنتيني هيكتور كوبر في قيادة الفراعنة.

وقال طارق يحيى خلال مقابلة معه ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة "تايم سبورتس": "منتخب مصر مرشح بكل قوة في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019، ولنا باع كبير في المحافل الدولية".

وأضاف: "صعدنا كأس العالم من قبل وحققنا كأس الأمم أكثر من مرة، يجب أن نصل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب حتمي".

وواصل: "خافيير أجيري مختلف تمامًا عن سابقة الأرجنتيني هيكتور كوبر، فالمدرب المكسيكي يلعب بطريقة هجومية بينما الأرجنتيني كان يميل إلى الجانب الدفاعي ويعتمد على محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي بشكل غير طبيعي تسبب في أن يُطلق علينا منتخب صلاح".

واختتم: "أجيري يعتمد على الفريق ككل، والإمكانيات الفردية لبعض لاعبي المنتخب أمثال صلاح وزميله محمود حسن تريزيجيه".





ويستعد منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم التي ستقام على أرضه ابتداءً من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل.