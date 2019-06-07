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الصحف الاسبانية تكشف تفاصيل صفقة هازارد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:44 ص
الصحف الاسبانية تكشف تفاصيل صفقة هازارد
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مني العوضي
 
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لا تزال جماهير ريال مدريد في كل مكان تنتظر الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال إيدين هازارد إلى النادي الملكي وذلك بعد تأكد إغلاق الصفقة نهائياً والاتفاق على التفاصيل.


وقالت صحيفة "البرنابيو" عبر غلافها الصادر اليوم الجمعة أن الاتفاقية تمت والإعلان الرسمي عن الصفقة من ريال مدريد سيكون اليوم.


فيما ذكرت صخيفة "ماركا" عبر غلافها: "هازارد مرحباً بك في نادي المئة مليون" في إشارة إلى أن الصفقة تمت بالفعل بمقابل مبلغ 100 مليون يورو، وقالت أن هازارد يصل مدريد لقيادة مشروع زيدان الجديد.


كما أشارت صحيفة "آس" عبر غلافها إلى اتمام الصفقة قائلةً: "تشيلسي قبل عرض ريال مدريد من أجل هازارد".


الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يحاول التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل إعادة تشكيلة الفريق.


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