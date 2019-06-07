الصحف الاسبانية تكشف تفاصيل صفقة هازارد

لا تزال جماهير ريال مدريد في كل مكان تنتظر الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال إيدين هازارد إلى النادي الملكي وذلك بعد تأكد إغلاق الصفقة نهائياً والاتفاق على التفاصيل.





وقالت صحيفة "البرنابيو" عبر غلافها الصادر اليوم الجمعة أن الاتفاقية تمت والإعلان الرسمي عن الصفقة من ريال مدريد سيكون اليوم.



