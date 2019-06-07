حسن بوسو وأدونيس كالديرون يفتتحا مهرجان الصويرة لموسيقى الجناوة

يضع المعلم حسن بوسو، بصمته الموسيقية في افتتاح فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الصويرة لموسيقى الجناوة.









والذي يبدأ فاعلياته عبر حفل موسيقى يجمع حسن بوسو مع الكوبي أدونيس بانتر كالديرون وفرقته اوسين ديل مونتي، على مسرح موالي حسن فى قلب مدينة الصويرة المغربية، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء الخميس 20 يونيو.





مهرجان الصويرة يعد الوجهة الأولى عالميًا لعشاق موسيقى الجناوة، حيث يعد أقدم الكرنفالات الموسيقية العالمية المختص بتسليط الضوء على ثقافة موسيقى الجناوة والفلكلور المغاربي ويتجاوز عمره العقدين من السنوات، حيث يحج إلى "الصويرة" مئات الآلاف سنويًا لري ظمأهم من تلك الموسيقى الساحرة، ومنه تبنى المدينة المغربية حجر أساس تنشيطها سياحيًا كل عام، ويعود هذه السنة بدورته الثانية والعشرين، باحتضانه أكثر من 40 حفلة موسيقية على مدار أيامه الثلاث.





ويعد حسن بوسو أبرز رواد فن الجناوة، وهو نجل المعلم الراحل حميدة بوسو، شرب من نهل تفقليد الجناوة ومبادئها منذ الصغر، واستلهم رؤيت هالفنية من الموسيقى التقليدية مع إثراء فنه بلمسات من الموسيقى الغربية والأساليب الجديدة، في حين بدأت الفرقة الكوبية اوسين ديل مونتي رحلتها منذ قرابة سبع سنوات، وضع حجر أساسها أدونيس بانتر كالديرون، والذى يعد معجزة موسيقية في الإيقاع الأفروكوبي، ويقدم مزيجًا ساحرًا بين الرقص والغناء من هافانا محوبة بالطقوس المقدسة الكوبية.



