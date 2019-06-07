مصرع 6 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية





وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة المنصورية وبداخلها مجموعة من الشخاص مجهولين.



وإنتقلت سيارات الشرطة والحماية المدنية والإنقاذ النهرى وإدارة الأزمات والكوارث برئاسة مركز ومدينة اجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب السيارة رقم دوط 5387 ملاكى وبداخلها 6 أشخاص حاولوا الخروج من السيارة عقب إنقلابها إلا أنهم لم ينجو من شدة التيار.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثمان مروة ه د 25 سنة قائدة السيارة، مرفت أ د 60 سنة، ملك م ب 7 سنوات، سجى م ب عامان، مطصفى م ع 3 سنوات، محمد م ع 4 شهور وجميعهم مقيم قرية كوم النور دائرة مركز ميت غمر.



وتم نقل الجثامين لمستشفى أجا المركزى بواسطة سيارات الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة العامة.



شهد طريق ميت غمر أجا، اليوم الجمعة، مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة غرقا على أثر إنقلاب سيارة ملاكى قيادة أحداهم بترعة المنصورية أمام كوبرى ميت معاند.