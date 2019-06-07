رامز جلال يشارك جمهوره نجاح "سبع البرومبة" في قاعات السينما (صور)

شارك النجم رامز جلال متابعيه، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” بمقطع ظهر من خلاله داخل إحدى الصالات السينمائية أثناء احتفاله مع جمهوره بنجاح فيلمه الجديد “سبع البرمبة” الذي طرح بدور العرض منذ أيام قليلة.





واستعان رامز جلال بأحد أشهر الهتافات التي يرددها جمهور النادي الأهلي المصري ليعلق بها على تفاعل جمهوره الكبير معه، وقال: “جمهور أصيل جمهور عظيم أفديه بعمري وبرضه قليل #سبع_البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان #رامز_جلال”، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستقرام وتمنوا له أن يحقق نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الفيلم المميز.





يشار إلى أن فيلم “سبع البرمبة” يشارك في بطولته جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.​





وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحد الشباب الذي يرغب في الوصول إلى فتاة تعشق الوسط الفني ويضطر إلى تقليد عدد كبير من الفنانين ليلفت انتباهها.





الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلم “رغدة متوحشة”، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر، وشاركه البطولة ريهام حجاج، محمد ثروت، أحمد فتحي، وانتصار، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.