سيرجيو فارياس يقترب من قيادة عملاق الاندية الكويتية

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من الكويت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تفاضل حالياً بين البرازيلي سيرجيو فارياس والتونسي علي معلول من أجل قيادة الفريق.





وتجعل المطالب المالية الكبيرة التي وضعها معلول الذي سبق له وأن قاد الفريق الأزرق فنياً أمر توليه الادارة الفنية من جديد محل شك خاصةً وأن الادارة لا تتوفر على دعم مادي للتعاقد معه.



