برشلونة يخطط لحسم صفقة مميزة من مانشستر يونايتد

تبحث إدارة نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية عن مهاجم قوي يحل مكان الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تراجع مستواه كثيراً.

وذكرت صحيفة "سبورت" عبر غلافها الصادر صباح اليوم الجمعة، أن الخطة "ب" هي راشفورد البديل رقم "9" الذي يمكن أن يتألق بقميص البارسا.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن البارسا اتصل بمسؤولي مانشستر يونايتد للاستفسار عن إمكانية التوقيع مع راشفورد في حال فشلت الخيارات الأخرى.





وأشارت صحيفة "سبورت" أن مفاوضات البارسا مع راشفورد هي عملية معقدة، لكن النادي الكتالوني يمكن أن يسهلها عبر علاقته الجيدة مع مانشستر يونايتد.





وكانت التقارير قد أشارت إلى أن أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يريد إبعاد البلجيكي روميلو لوكاكو ويعتمد على الانجليزي ماركوس راشفورد أساسياً في الموسم الجديد.



