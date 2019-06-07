حريق جزئي بمحطة تحويل كهرباء بالرياض في السعودية

وقع حريق جزئي بمحطة تحويل الكهرباء بحي "النفل" بمدينة الرياض السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجارِ التعامل مع الحريق.





وأكدت شركة الكهرباء السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن محطة تحويل نقل الكهرباء في حي النفل في الرياض تعرضت لحريق جزئي، جاري التعامل معه، وخضعت لعمليات الإطفاء والعزل، ولم يتسبب الحريق في أي حوادث بشرية، حسبما أفاد موقع "الوئام" الإخباري.



