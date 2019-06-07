الزمالك يصدم خالد جلال ويرفض عودة نجم الفريق
الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:57 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
رفض أمير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أول طلبات
خالد جلال ، المدير الفنى للفريق، والمتعلقة بعودة إسلام جمال ، مدافع الفريق المعار
لطلائع الجيش ، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأبدى المشرف العام ، تحفظه على اللاعب ، فى ظل وجود 4 مدافعين مميزين
بالفريق ، محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ، بخلاف
أن أسلام جمال ، سبق له الحصول على فرصته أكثر من مرة ولم يثبت جدراته بالاستمرار مع
الفريق .
ويرى أمير مرتضي ، أن عودة إسلام جمال ، للنادي خلال الانتقالات الصيفية
المقبلة، غير مجدية وانه من الافضل تسويقه سواء بالبيع النهائى أو الاعارة .
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة خالد جلال الزمالك أخبار الرياضة
- بتروجت يرفض عودة إسلام جمال للزمالك
- حقيقة تدخل مرتضى منصور لإعادة شيكابالا إلى الزمالك
- رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل نهائي الكأس
- عماد متعب يثير أزمة في الزمالك
- الشاطر: 6 لاعبين خارج الزمالك في الصيف
- جلال يوافق على رحيل مدافع الزمالك
- مدرب الزمالك يطلب عودة علي جبر
- كارتيرون يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته في يناير
- "البلدوزر" على أعتاب العودة للزمالك