الزمالك يصدم خالد جلال ويرفض عودة نجم الفريق





رفض أمير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أول طلبات خالد جلال ، المدير الفنى للفريق، والمتعلقة بعودة إسلام جمال ، مدافع الفريق المعار لطلائع الجيش ، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأبدى المشرف العام ، تحفظه على اللاعب ، فى ظل وجود 4 مدافعين مميزين بالفريق ، محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ، بخلاف أن أسلام جمال ، سبق له الحصول على فرصته أكثر من مرة ولم يثبت جدراته بالاستمرار مع الفريق .

ويرى أمير مرتضي ، أن عودة إسلام جمال ، للنادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، غير مجدية وانه من الافضل تسويقه سواء بالبيع النهائى أو الاعارة .