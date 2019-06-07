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الزمالك يصدم خالد جلال ويرفض عودة نجم الفريق

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:57 ص
الزمالك يصدم خالد جلال ويرفض عودة نجم الفريق
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الفجر الرياضي
 
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رفض أمير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أول طلبات خالد جلال ، المدير الفنى للفريق، والمتعلقة بعودة إسلام جمال ، مدافع الفريق المعار لطلائع الجيش ، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

 

وأبدى المشرف العام ، تحفظه على اللاعب ، فى ظل وجود 4 مدافعين مميزين بالفريق ، محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ، بخلاف أن أسلام جمال ، سبق له الحصول على فرصته أكثر من مرة ولم يثبت جدراته بالاستمرار مع الفريق .

 

ويرى أمير مرتضي ، أن عودة إسلام جمال ، للنادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، غير مجدية وانه من الافضل تسويقه سواء بالبيع النهائى أو الاعارة .

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