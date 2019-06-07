فتحي الجبال: ركلات الجزاء أنصفت الصفاقسي

أكد فتحي الجبال المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الصفاقسي عن أن فوز فريقه على نادي الترجي في نصف نهائي كأس تونس مستحق للغاية.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها للصحف التونسية عبر الجبال عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى النهائي خاصةً وأن الرهان كان كبير بين الفريقين فالترجي يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى لكن لاعبونا كان لديهم حظوظ وروح إنتصارية.



