فتحي الجبال: ركلات الجزاء أنصفت الصفاقسي
أكد فتحي الجبال المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الصفاقسي عن أن فوز فريقه على نادي الترجي في نصف نهائي كأس تونس مستحق للغاية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها للصحف التونسية عبر الجبال عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى النهائي خاصةً وأن الرهان كان كبير بين الفريقين فالترجي يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى لكن لاعبونا كان لديهم حظوظ وروح إنتصارية.
وتابع " دخلنا المباراة بإصرار كبير نحو الترشح للمباراة النهائية ما مكننا من العودة في النتيجة بعد أن إستقبلت شباكنا هدفاً وبعد التعديل كان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى مثل الفرصة الخطيرة التي سنحت أمام اللاعب مانوتشو الذي لم يحسن إستغلالها.
وأنهى أن ركلات الجزاء أنصفت الصفاقسي وكان لها مردود السحر ولا أبالغ في حالة أنني قلت أنه فور اللجوء إليها كنت متأكد ان كلمة الفصل ستكون للاعبينا خاصةً وأن أيمن دحمان حارس المرمى قوي في التصدي لركلات الترجيح وأشكر جميع اللاعبين على إنجاز المهمة.