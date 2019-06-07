مجدي تراوري يشكك في صحة هدف الصفاقسي

أكد مجدي تراوري المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي أن فريقه قدم مباراة كبيرة للغاية ضد الصفاقسي في نصف نهائي كأس تونس ولم يكن يستحق الخسارة.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة أكد أن الجهاز الفني بعد القرارات التي صدرت من الكاف مؤخراً بخصوص مباراة الوداد حاول أن يجهز اللاعبين ذهنياً ليكونوا جاهزين لمباراة اليوم ونجحنا بالفعل.



