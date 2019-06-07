مدرب العراق غاضب بسبب الغيابات قبل ودية تونس

أبدى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم إنزعاجه من الغيابات التي ضربت صفوف أسود الرافدين قبل مواجهة المنتخب التونسي الودية والتي تقام اليوم الجمعة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الذي يعقب المباراة أكد أنه ليس متفاءل بسبب غياب عدد كبير من لاعبي المنتخب لأسباب مختلفة فبعضهم لن يمكنه المشاركة بداعي الإصابة والبعض الآخر بسبب جواز السفر.

وأضاف أن بعض اللاعبين يتوفرون على مستويات رائعة لكن المستوى البدني يحول بين مشاركتهم في مباراة اليوم على الرغم من أن المنتخب التونسي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين.

وأنهى أن التشكيلة سوف تضم عدد كبير من اللاعبين الجدد وما يهمنا من المباراة هو الأداء كون النتيجة لن تكن ذات أهمية وعليه يجب أن نقدم لقاء يليق بسمعة الكرة العراقية.