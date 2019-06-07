ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب العراق غاضب بسبب الغيابات قبل ودية تونس

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:50 ص
مدرب العراق غاضب بسبب الغيابات قبل ودية تونس
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

 

أبدى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم إنزعاجه من الغيابات التي ضربت صفوف أسود الرافدين قبل مواجهة المنتخب التونسي الودية والتي تقام اليوم الجمعة.

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الذي يعقب المباراة أكد أنه ليس متفاءل بسبب غياب عدد كبير من لاعبي المنتخب لأسباب مختلفة فبعضهم لن يمكنه المشاركة بداعي الإصابة والبعض الآخر بسبب جواز السفر.

 

وأضاف أن بعض اللاعبين يتوفرون على مستويات رائعة لكن المستوى البدني يحول بين مشاركتهم في مباراة اليوم على الرغم من أن المنتخب التونسي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين.

 

وأنهى أن التشكيلة سوف تضم عدد كبير من اللاعبين الجدد وما يهمنا من المباراة هو الأداء كون النتيجة لن تكن ذات أهمية وعليه يجب أن نقدم لقاء يليق بسمعة الكرة العراقية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
3
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي