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عقوبات قاسية تنتظر أوليمبيك آسفي بعد أحداث مباراة الكوكب المراكشي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:48 ص
عقوبات قاسية تنتظر أوليمبيك آسفي بعد أحداث مباراة الكوكب المراكشي
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محمد أيمن
 
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أكدت بعض المصادر الخاصة من داخل لجنة الإنضباط والتأدين في إتحاد الكرة المغربي أن اللجنة سوف تجتمع من أجل الإستقرار على العقوبات التي سيتم توقيعها بحق نادي أوليمبك آسفي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهم ضد الكوكب المراكشي لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المغربي.


وكانت المباراة قد شهدت إقتحام الجماهير لأرضية الملعب ما جعلها تتوقف لفترة طويلة كما شهد المسيرة وجود أحداث فوضى كبيرة جعلت سلامة اللاعبين مهددة بشدة ودون الحكم في تقريره ما حدث وهو الذي ستنظر له اللجنة جيداً.


ومن المنتظر أن يخوض أوليمبيك آسفي عدد كبير من المباريات الموسم المقبل بدون حضور جماهيري وقد تصل المدة إلى أربعة لقاءات كاملة مثلما حدث مع الكوكب الماراكشي في مباراة الذهاب مع توقيع غرامات مالية مغلظة.

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