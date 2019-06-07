الاتحاد المغربي يبدي عد رضاه الكامل عن قرارات الكاف بشأن أزمة مباراة نهائي إفريقيا

صرح محمد مقروف، مستشار رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا غير عادل ولا يرضي الجانب المغربي.





وقال مقروف ذلك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "إلعبها صح" والذي يُذاع على قناة تايم سبورتس : "إعادة المباراة قرار غير عادل من جانب الكاف."





وعن حالة الرضا لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد هذا القرار قال: "لا نشعر بالرضا 100% بعد هذا القرار، القرار الذي يرضى الجانب المغربي هو اعتبار الفريق فائزًا، الوداد سجل هدف التعادل وظهر بعدها بشكل أفضل وكان لديه فرصة في تسجيل الثاني وخطف المباراة."





وقرر الكاف إعاذة اللقاء وإقامة مباراة الوداد والترجي على أرض محايدة ولكن لم يتم الكشف عن الملعب.