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عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس للمرة الثانية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:34 ص
عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس للمرة الثانية
إسقاط طائرة - صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الجو التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس، من إسقاط طائرة مسيرة تركية للمرة الثانية، خلال 24 ساعة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إنه للمرة الثانية على التوالي مقاتلات القوات الجوية تقوم بالإغارة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة، وتُدمّر طائرة تركية مُسيّرة بالقرب من الدُشم العسكرية".

ويقود الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ 4 أبريل المنصرم، لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات.

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