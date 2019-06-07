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عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقة الموسم

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:26 ص
عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقة الموسم
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علاء خليف
 
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني، صفقة ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.


وكشف برنامج الشرينغيتو، الإسباني، أن صفقة هازارد تمت مقابل 100 مليون يورو، وأن التوقيع الرسمي سيتم خلال الساعات القادمة، بعد أسابيع من الجدل.


من جانبه قال ‏فابريزيو رومانو، صحفي سكاي وجارديان، إن هازارد أصبح لاعبًا في ريال مدريد مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، بعد انتهاء من المفاوضات مع إدارة البلوز بنجاح.


ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن صفقة "هازارد" بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

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