في ثاني أيام العيد.. حفل محمد حماقي في السعودية كامل العدد

أنهn الفنان محمد حماقي، منذ قليل حفله الذي أقيم في الخبر بالسعودية، وذلك وسط آلاف الحضور الذي جعل الحفل ترفع لافتة كامل العدد.





تألق حماقي، في الحفل بمجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثه وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح.





جدير بالذكر Hن هذا ثاني حفل لحماقي، في السعودية.



