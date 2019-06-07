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نجم الأهلي يقترب من الدوري اليوناني

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:11 ص
نجم الأهلي يقترب من الدوري اليوناني
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الفجر الرياضي
 
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اقترب محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، من الانتقال للدوري اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتلقى هاني عرضا من نادي أيك آثينا اليوناني لضمه لصفوف الفريق في الصيف.

 

وينتظر نجم الأهلي، الرد الرسمي من مسئولي القلعة الحمراء بشأن موقفهم من عرض الفريق اليوناني.

 

وشارك محمد هاني في 27 مباراة هذا الموسم ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا؛ حيث سجل هدفًا وصنع اثنين لزملائه .

 

يذكر أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية منذ أيام مع إنبي لضم الظهير الأيمن علي فوزي.

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المزيد عن: محمد هاني كورة رياضة ايك اليوناني الاهلي
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