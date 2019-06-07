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موعد مباراة هولندا والبرتغال نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:58 ص
موعد مباراة هولندا والبرتغال نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
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محمد أيمن
 
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يستضيف ملعب أفونسو هنريكيس يوم الاحد المقبل الموافق التاسع من شهر يونيو مباراة نهائي دوري الأمم الاوروبية بين منتخبين البرتغال وهولندا.


وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على الطريقة التي تأهل بها المنتخب الهولندي ونظيره البرتغالي بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستوم بنقلها على الهواء مباشرةً.


وكان المنتخب البرتغالي قد وصل إلى المباراة النهائية بفضل فوزه على المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الدراجاو يوم الاربعاء الخامس من شهر يونيو.


في المقابل عبر المنتخب الهولندي إلى المشهد الختامي بفضل الريمونتادا التي قام بها رفقاء فان دايك على الأنجليز بتحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بثلاثية على ملعب افونسو هنريكيس الخميس.


ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة إلا ربع بالتوقيت المحلي لمملكة العربية السعودية.


وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان حتى الآن عن إسم المعلق الذي سينقل اللقاء بصوته

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المزيد عن: كورة رياضة امم اوروبية البرتغال وهولندا أخبار الرياضة
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