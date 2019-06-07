تعرف على كواليس جلسة رئيس الكاف مع أبو ريدة بعد إخلاء سبيله
الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:55 ص
الفجر الرياضي
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عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا اليوم بمقر اقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي.
وتم خلال الجلسة استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم بطولة أمم إفريقيا والتي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي
التي عقدت هناك بمناسبة اقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا
للفيفا.
وجاءت الجلسة بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي
من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.
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