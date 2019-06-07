ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضربة جديدة موجعة للبرازيل قبل كوبا أمريكا 2019

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:50 ص
ضربة جديدة موجعة للبرازيل قبل كوبا أمريكا 2019
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements

تعرض منتخب البرازيل لضربة موجعة بعد إصابة نيمار جونيور في ودية قطر والتي أقيمت فجر اليوم الخميس وفاز بها نجوم السيليساو بهدفين دون رد.


وخرج نيمار من الملعب وهو يعاني من إصابة في كاحل القدم اليمنى، ليتأكد غياب البرازيلي عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا هذا الشهر.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الشاب والذي لم يتم ضمه لقائمة السيليساو في بطولة كوبا أمريكا قد يكون بديلًا للنجم نيمار.


ويقترب تيتي مدرب البرازيل من استبدال نيمار في قائمة راقصي السامبا لبطولة كوبا أمريكا، إذا اعتبرت اللجنة الطبية لاتحاد أمريكا الجنوبية أن إصابة اللاعب خطيرة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
3
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي