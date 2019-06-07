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تعرف على موعد مباراة نادال وفيدرر في نصف نهائي رولان جاروس والقناة الناقلة (تغطية مباشرة)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:47 ص
تعرف على موعد مباراة نادال وفيدرر في نصف نهائي رولان جاروس والقناة الناقلة (تغطية مباشرة)
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أحمد عصام
 
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يلتقي اللاعب الإسباني رافائيل نادال، مع منافسه السويسري روجر فيدرر في المباراة التي ستجمع بين اللاعبين على الملاعب الترابية في الدور النصف نهائي من بطولة رولان جاروس.


وسيكون عشاق التنس على موعد مع مباراة كبيرة بين لاعبين مميزين في تاريخ اللعبة، وسوف تذاع تلك المباراة بين فيدرر ونادال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 9 HD.


وبلغ نادال المصنف الثاني عالميا نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الثالثة توالياً والثانية عشر في مسيرته، بينما سيخوض فيدرر المصنف الثالث عالميا للمرة الأولى نصف النهائي من البطولة منذ 2012.


ويرغب فيدرر في فك عقدة نادال على الملاعب الترابية، حيث يفوز بشكل كبير الإسباني في معظم المباريات في تلك النوعية من الملاعب.


ويتفوق الإسباني نادال على فيدرر في مواجهات اللاعبين المباشرة في تاريخ جميع البطولات، حيث فاز رافائيل في 23 مباراة، بينما انتصر فيدرر في 15 مباراة منهم الخمس مواجهات الأخيرة.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة روجر فيدرر، ضد الإسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة رولان جاروس عبر موقع الفجر الرياضي.

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