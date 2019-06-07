عاصي الحلاني يطرح أغنيه جديدة بعنوان "إضحكي" (فيديو)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:44 ص
نور طلعت
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طرح الفنان عاصي الحلاني، أغنية جديدة تحت عنوان "إضحكي" عبر قناته الخاصة باليوتيوب وذلك علي هامش الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
الأغنية من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، ميكس وماستر محمد.
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