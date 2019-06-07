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الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية تقرر حرمان نائبين لتأييدهما للإجهاض

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:29 ص
الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية تقرر حرمان نائبين لتأييدهما للإجهاض
الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في ولاية إيلينوى الأمريكية، يوم الخميس، حرمان نائبين كاثوليكيين من تناول القربان المقدس، بسبب دعمهما لقانون يسهل الإجهاض. وقالت، إنها لن ترفع الحرمان، "حتى توبتهما تماما عن خطاياهما المميتة".

وذكرت أبرشية سبرينجفيلد فى وسط ولاية إيلينوى، فى قرارها، أن مايكل ماديجان رئيس مجلس نواب الولاية، وجون كولرتون رئيس مجلس شيوخ الولاية، "أصرا على الترويج لجريمة فظيعة ولخطيئة مميتة هى الإجهاض".

وأضاف القرار، أن النائبين الكاثوليكيين وبعد "أن تعاونا مع الشر عبر التصويت على قانون يشرع الإجهاض، لن يستطيعا التقدم لتناول القربان المقدس قبل أن يتقربا مجددا من الكنيسة ".
ومن المعروف أن "سر المناولة"، يعتبر الأهم بين أسرار الكنيسة الكاثوليكية، ويتناول المؤمن القربان المقدس الذي يرمز الى تضحية المسيح. وكان النائبان الكاثوليكيان المذكوران، قد دعما وسهلا إقرار قانونين عامي 2017 و2019 يسهلان الإجهاض.

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