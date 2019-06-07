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الاتحاد السكندرى يسعى لتمديد إعارة نجم الأهلى الشاب

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:26 ص
الاتحاد السكندرى يسعى لتمديد إعارة نجم الأهلى الشاب
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الفجر الرياضي
 
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دخل نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مع إدارة النادى الأهلى لتمديد إعارة اللاعب الشاب عمار حمدى، والذي قدم مستوى مميز مع سيد البلد خلال فترة إعارته هذا الموسم.

 

ولم يتلقي الفريق السكندري حتى الآن، القرار النهائي من مسئولي الأهلي سواءا بالرفض او القبول.

 

وكان لاسارتي المدير الفني للأهلي، قد طلب في وقت سابق عودة اللاعب للفريق عقب انتهاء إعارته بسبب المستوى الجيد الذي قدمه مع الاتحاد وظهوره بمستوى مميز.

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المزيد عن: كورة عمار حمدي رياضة الاتحاد السكندري الأهلي
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