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غياب الرؤساء هاجس يقلق اتحاد الكرة السعودي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:23 ص
غياب الرؤساء هاجس يقلق اتحاد الكرة السعودي
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محمد أيمن
 
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تتجه الانظار خلال الأايام القليلة المقبلة إلى وجود بعض التحركات لدى الأندية السعودية لدعم فرقها قبل إنطلاق الموسم الجديد على الرغم من وجود فراغ إداري يضرب محبي كرة القدم في المملكة.


وتشعر الجماهير بالقلق حيث ينتظر الاتحاد السعودي برئاسة لؤي السبيعي الذي تم تكليفه بهذا المنصب بعد إستقاله قصي الفواز ينتظر إنتخابات إختيار الرئيس والأعضاء الجدد.


وتعاني الأندية الأربعة الكبرى في المملكة من غياب الرئيس في الوقت الذي تحتاج فيه إلى بعض القرارات الجديدة التي تضعها على الطريق الصحيح إستعداداً للموسم المقبل.


في الوقت الذي مازال الحديث فيه دائراً عن عزم إتحاد الكرة زيادة عدد الفرق التي ستنافس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

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