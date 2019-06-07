غياب الرؤساء هاجس يقلق اتحاد الكرة السعودي

تتجه الانظار خلال الأايام القليلة المقبلة إلى وجود بعض التحركات لدى الأندية السعودية لدعم فرقها قبل إنطلاق الموسم الجديد على الرغم من وجود فراغ إداري يضرب محبي كرة القدم في المملكة.





وتشعر الجماهير بالقلق حيث ينتظر الاتحاد السعودي برئاسة لؤي السبيعي الذي تم تكليفه بهذا المنصب بعد إستقاله قصي الفواز ينتظر إنتخابات إختيار الرئيس والأعضاء الجدد.



