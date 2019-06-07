المصري سامي يوسف يقدم عرض عالمي في السعودية
الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:18 ص
الفجر الفني
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يحيي سامى يوسف، مجموعة عروض في المملكة العربية السعودية بمدينة الخبر، على مدار خمسة أيام من ضمن العروض الكبرى التي تقدمها هيئة الترفية احتفالًا بعيد الفطر المبارك.
حيث أقام سامي يوسف ٣ عروض عالميه وأعرب الجمهور عن سعادته بما يقدمه من عروض تحدث لأول مرة في المملكة وأعرب مستشاروا هيئة الترفيه عن سعادتهم بالعروض المقدمة وبالمستوى العالمي المقدم.
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