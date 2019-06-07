وزير الأوقاف: قضية الحق والباطل تعتبر معركة صراع الوجود والبقاء
الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:00 ص
Advertisements
Advertisements
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك قضية كبرى ومصيرية في حياتنا، وهي قضية الحق والباطل، مشددًا على أنها قضية كبرى وهي قضية يقين لا ينفع معها شك.
وشدد "جمعة"، في تصريحات صحفية، على أن هذه القضية تعتبر معركة صراع الوجود والبقاء، وأخطر ما فيها هو عدم إدراك حجم التحديات الخاصة بها.
ولفت إلى أن هذه القضية تعتبر قضية وعي ونفس طويل وتضحية.
وشدد "جمعة"، في تصريحات صحفية، على أن هذه القضية تعتبر معركة صراع الوجود والبقاء، وأخطر ما فيها هو عدم إدراك حجم التحديات الخاصة بها.
ولفت إلى أن هذه القضية تعتبر قضية وعي ونفس طويل وتضحية.
Advertisements
المزيد عن: وزير الأوقاف توك شو أخبار
- وزير الأوقاف: العلم أولا ثم تأتي العبادة الصحيحة
- مختار جمعة: اقتحام غير المتخصص وراء فوضى الفتاوى
- رئيس الوزراء: اقتحام غير المتخصص تسبب في فوضى الفتاوى
- وزير الأوقاف: الدول التي ترددت في مواجهة الإرهاب فقدت هويتها.. ونحن اخترنا طريق لا بديل له (فيديو)
- فريد الديب يتهم وزير الأوقاف بالتورط في قضايا رشوة
- وزير الأوقاف: المساجد لن تكون طرفا في أي عملية حزبية أو سياسية
- بحضور وزير الأوقاف.. التفاصيل الكاملة لندوة "دور الشباب في بناء المجتمع" بجامعة القاهرة
- وزير الأوقاف: التحديات لازالت كثيرة أمام السيسي للقضاء على فلول الجماعات الإرهابية
- وزير الأوقاف: تنظيم الأسرة قضية شرعية وطنية
- وزير الأوقاف: تجربة الأذان الموحد مطبقة في 115 مسجدًا الآن