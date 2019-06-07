وزير الأوقاف: قضية الحق والباطل تعتبر معركة صراع الوجود والبقاء



وشدد "جمعة"، في تصريحات صحفية، على أن هذه القضية تعتبر معركة صراع الوجود والبقاء، وأخطر ما فيها هو عدم إدراك حجم التحديات الخاصة بها.



ولفت إلى أن هذه القضية تعتبر قضية وعي ونفس طويل وتضحية.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك قضية كبرى ومصيرية في حياتنا، وهي قضية الحق والباطل، مشددًا على أنها قضية كبرى وهي قضية يقين لا ينفع معها شك.