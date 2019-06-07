الزمالك يحدد سعر رحيل كهربا للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت التقارير أن مرتضى منصور رئيس الزمالك إشترط الحصول على 2 مليون يورو من اتحاد جدة للموافقة علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





واشارت التقارير إلى أن اتحاد جدة يريد ضم كهربا لتعويض غياب نجمهم الأول فهد المولد عقب إيقافه لمدة عام بسبب تعاطيه للمنشطات.