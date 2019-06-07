كيف غيّر "محمد صلاح" سلوك سكان ليفربول بعد موسمين؟

بات اسم الدولي المصري محمد صلاح، له أثر إيجابي لدى جماهير أوروبا بشكل عام نظراً لما حققه اللاعب خلال تواجده مع روما الإيطالي وأيضاً ليفربول الانجليزي وهو الأنر الذي جعل الجماهير تحبه مثل أساطير ونجوم العالم.





وواصل صلاح أداءه المبهر مع الريدز للموسم الثاني على التوالي حيثُ تمكن من "إحراج" أصحاب مقولة أنه نجم الموسم الواحد وتمكن من التفوق على الجميع وكان هدفاً للدوري الانجليزي للمرة الثانية على التوالي.



