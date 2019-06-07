"البنتاجون": سنتدخل إذا استخدم بشار الأسد الأسلحة الكيميائية فى إدلب





أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن واشنطن ستتدخل حال أقدمت الحكومة السورية على استخدام سلاح كيماوي في إدلب.





وشدد المتحدث باسم البنتاجون، في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء الخميس، على أن القوات الأمريكية باقية فى قاعدة التنف ولن تغادرها.





وكان الرئيس دونالد ترامب قد حث كلا من روسيا وسوريا وإيران على إنهاء القصف المكثف لمحافظة إدلب ووقف القتل العشوائى للمدنيين.



