إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق مطروح
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:52 ص
الفجر | محافظات
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارتين بطريق "مطروح - الإسكندرية".
تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، اليوم، إخطارا بوقوع حادث إدعاء تصادم سيارتين أمام قرية "جريم بتش" بالكيلو 89 طريق "الساحل الشمالي - مطروح - الإسكندرية".
وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "محمد عبدالغفار، 25 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباة pc وجرح بالكوع الأيمن وجرح بالقدم اليسرى، ومحمد سمير السيد، 25 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات متعددة بالجسد وجروح بفروة الرأس، وأحمد عمر إبراهيم، 20 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وتم خضوعهم تحت العلاج والرعاية الطبية، بعد نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
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