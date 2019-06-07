إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق مطروح

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارتين بطريق "مطروح - الإسكندرية".





تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، اليوم، إخطارا بوقوع حادث إدعاء تصادم سيارتين أمام قرية "جريم بتش" بالكيلو 89 طريق "الساحل الشمالي - مطروح - الإسكندرية".



