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منافذ أمان تواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:49 ص
منافذ أمان تواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر
منفذ أمان - صورة أرشيفية
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تواصل منافذ أمان عرض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الفطر المبارك، من خلال سلع تتميز بالجودة والأسعار المخفضة.

ولا تكتفي منافذ أمان بتوفير السلع من خلال منافذها الثابتة وإنما تحرص على توجيه سيارات متحركة تحمل الأغذية ذات الأسعار المخفضة لطرحها فى الأماكن المزدحمة.

وتم إنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح أكثر من ألف منفذ بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذًا ثابتًا ومحلاً تجاريًا، و190 منفذًا متحركًا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعًا.

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