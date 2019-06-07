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بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:51 ص
بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
بوسي
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سارة إبراهيم
 
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أشعلت الفنانة بوسي، حفلها الغنائي بشاطئ "لافام" المخصص للسيدات داخل أحد فنادق الساحل الشمالي، وتألقت بإطلالة صيفية "كاجوال"، وتفاعل معها الحضور بالغناء طوال الحفل.


وقدمت بوسي، باقة من أجمل أغانيها خلال الحفل، مثل "شيكولاتة" و"شطة نار" و"اه يادنيا"، و"الو الو"، والعديد من أغنياتها التي أشعلت الحفل.


بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
بوسي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
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