"القرار صفر" مشروع تخرج درامي بإعلام بني سويف

تحت اسم "القرار صفر"، أنتج 8 طلاب في الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة بني سويف فيلماً درامياً كأحد مشاريع التخرج في شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، ومن المقرر أن تتم مناقشته في يونيو الحالي مع لجنة من الخبراء والمختصين في المجال الإعلامي ضمن المشاريع المتقدمة لهذا العام.





وفي إطار درامي يتناول " القرار صفر" قصة شاب في أواخر العشرينات تتسم حياته بنوع خاص من الهدوء والرتابة إلى أن يجد نفسه في أحد المواقف مكتوف اليدين أمام اتخاذ القرار!، حيث يعكس الفيلم في مضمونه فكرة القرارات الفارقة، وكيف يمكن أن تقود أصحابها لتغير سلوكهم وتحديد علاقاتهم بالمجتمع المحيط، فيما تصل مدة الفيلم "15" دقيقة.





ويتكون فريق عمل الفيلم من :محمد حسن، محمد جمال، عاليا مسعد، رانيا جمال، محمد أشرف، أحمد عبدالرحمن، عفاف أشرف، عبدالرحمن منير"، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العليم قاسم، ويعد الفيلم بطولة كلا من الممثلين "باسم علي، دنيا عماد".





كما أطلق فريق عمل الفيلم حملة ترصد أبرز القرارات المؤثرة في حياة الشخصيات العامة الداعمين للفيلم، موضحين تأثير اتخاذ القرارات أوعدمها على مسيرة حياتهم المهنية والشخصية، حيث تركز الحملة على حث الشباب تحديدا في هذا السن على ضرورة اتخاذ القرارات بشكل صحيح وبتفكير منطقي.





وأيضا دشن فريق عمل" القرار صفر" صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وحساب على موقع"انستجرام" لنشر الإعلان والبوستر الرسمي للفيلم بجانب بعض الكواليس والتجهيزات في مرحلة الإنتاج وأيضا آراء الشخصيات المشاركة في الحملة، فيما ينوي فريق عمل الفيلم بالمشاركة في عدد من المهرجانات العربية والدولية لعرض فكرة وتجربة الفيلم.