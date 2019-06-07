تصريح مثير من نجم توتنهام بشأن ريال مدريد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:40 ص
ريهام عبدالمحسن
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وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن توتنهام
سوف يطلب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن إيركسين علماً أن ريال مدريد
من أبرز المهتمين بالتعاقد معه.
وقال إيركسن في تصريحات صحفية : "أشعر أنني
وصلت لمرحلة من مسيرتي الكروية، يتوجب علي خوض تجربة جديدة، الإنتقال لريال مدريد ستكون
خطوة للأمام ولكن الأمر يتطلب اتصال مدريد بتوتنهام وإخبارهم بأنهم يريدونني".
وعلى صعيد آخر، أشارت العديد من التقارير إلى
أن ريال مدريد ليس لديه نية في التعاقد مع إيركسين على الرغم من أن عقده ينتهي الصيف
المقبل، حيث أن الملكي وضع بول بوجبا وتانجي ندومبيلي على رأس قائمة أهدافه في الموسم
المقبل.
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