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أبرز أخبار التوك شو الخميس 6-6-2019

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:49 ص
أبرز أخبار التوك شو الخميس 6-6-2019
أهم أخبار التوك شو الخميس
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هدى عبد الرازق - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

نصر سالم: الإرهابيون في سيناء "يتعدوا على الصوابع وأهاليهم عارفينهم"
وشدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على أن "الإرهابيين في سيناء يتعدوا على الصوابع، وأهاليهم عارفينهم ومتبريين منهم".

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق رصاصة على إسرائيل
وأضاف "البسيوني"، أن هؤلاء الإرهابيين لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل.

محمد زكي: شهداء كمين العريش أحبطوا عملية تشبه حادثة مسجد الروضة
أشار "زكي"، إلى أن منفذي هجوم العريش كانوا يريدون اقتحام المدينة لتنفيذ عملية تشبه حادثة مسجد الروضة، خاصة وأن المواطنين كانوا متجمعين في ساحات الصلاة.

خبير أمني: الدول الإرهابية تعاني من الخوف بسبب الاعترافات التي ستحصل عليها مصر من "عشماوي"
وأشار "أمين"، إلى أن تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى منفذي هجوم العريش خلال ساعات، مؤكدًا أنه مجهود قوي، منوهًا بأن الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية تعاني الآن من حالة من الخوف نتيجة للاعترافات التي ستحصل عليها مصر من الإرهابي هشام عشماوي.

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