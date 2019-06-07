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'الوطنية للإعلام' تنعى أحد العاملين بها إثر وفاته خلال العمل

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:38 ص
'الوطنية للإعلام' تنعى أحد العاملين بها إثر وفاته خلال العمل
الهيئة الوطنية للإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، محمد رمضان فني بقطاع الهندسة الإذاعية، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى مركز إ،سال المحلة الكبرى، أثناء قيامه بتركيب أحد الأجهزة بمركز الإرسال، كما أُصيب الزميل رجب الشحات فني بمركز الإرسال.


وأصدر حسين زين رئيس الهيئة، توجيهاته لنهو كافة الإجراءات اللازمة وتوفير الرعاية اللازمة واللائقة لأسرة الفقيد، مؤكدًا أنه خلص في عمله، وتوفى خلال القيام بواجبه، وأيضًا توفير الرعاية الكاملة للزميل المصاب.


وتوجه عليطى الفور إلى المحلة، قيادات من قطاع الهندسة الإذاعية، وعلى رأسهم مهندسة مرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية لمتابعة الحادث وتذليل كافة العقبات، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الهيئة.

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