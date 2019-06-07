بالصور.. صلاح محسن يحتفل بزفافه
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:31 ص
علي نبوي
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احتفل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه اليوم بأحد فنادق القاهرة.
وحرص عدد من أصدقاء اللاعب على حضور حفل الزفاف وفي مقمدمتهم عمرو جمال ومحمد شريف وأحمد الشيخ لاعبو الأهلي، ومحمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز، وعبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق بإنبي.
وكان صلاح قد حصل على إذن من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لإقامة حفل زفافه على أن يلتحق ببعثة المنتخب التي تستعد لوديتي أوزبكستان وفلسطين.
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