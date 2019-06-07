"تري كور" للأفلام القصيرة يكرم سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب والسوري فراس نعناع

يطلق مهرجان" تري كور"، للأفلام القصيرة جدًا دورته الخامسة في مصر الحادية والعشرين عالميا في تمام الساعة السابعه من مساء الأحد المقبل وتستمر حتي يوم 16 من يونيو الجاري.





وأعلن المهرجان أنه سيكرم في حفل افتتاحه الذي تستضيفه الجامعه البريطانية كل من الفنانة سوسن بدر والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان السوري فراس نعناع لدورهم في تشجيع الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل جديد من السينمائيين.





وكشف الدكتور أسامة أبو نار المنسق العام للمهرجان أنه ستنظم على الهامش مسابقة أحسن فيلم قصير جدا لتشجيع الشباب على المضي قدما في الحركة الإبداعية والمشاركة في الفعاليات الدولية وتقدم للمسابقة ٢٠٥ فيلما من 4 قارات من أمريكا الشمالية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومن قارة أوروبا كل من إيطاليا ومن قارة أفريقيا كل من مصر والسودان والمغرب وتونس والجزائر ومن قارة أسيا كل من البحرين وسوريا والأردن وفلسطين والعراق والأردن وكوريا الجنوبية والصين.





وأضاف: أن لجنة التحكيم يرأسها السينمائي الكبير المخرج سمير سيف وأن المهرجان يمنح جوائز أحسن فيلم روائي قصير جدا وأحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدا وأحسن فيلم تسجيلي قصير جدًا كما تقدم الجامعة البريطانية جائزة أحسن فيلم قصير جدا عمل أول للشباب وهناك أيضا جائزة إسكاروس لأحسن فيلم إجتماعي مصري قصير جدا.





وتابع : أن حفل الإفتتاح والختام ترعاهما الجامعة البريطانية الشريك الأكاديمي للمهرجان بقيادة السيد محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء و الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة وبالتنسيق مع كلية الإعلام بالجامعة وعميدها الدكتور محمد شومان .





وجه المهرجان الدعوة لوزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزير لشئون السينما والدكتور أشرف ذكي رئيس اكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية والدكتورة غادة جبارة نآئب رئيس أكاديمية الفنون والدكتور مجدي احمد علي والفنان إدوار والمايسترو يحيى خليل.





عروض المهرجان يستضيفها مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية ومدرسة الجيزويت بالقاهرة بالإسكندرية والمعهد الفرنسي بالأسكندرية



