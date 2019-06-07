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شاهد.. آخر إبداعات شاليمار شربتلي في فورميلا 1 وسيميليتور ثلاثي الجنسية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:23 ص
شاهد.. آخر إبداعات شاليمار شربتلي في فورميلا 1 وسيميليتور ثلاثي الجنسية
شاليمار
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنان العالمية شاليمار شربتلي، في سباق السيارات العالمي فورميلا 1 بالسيارة التي رسمتها خصيصا لهذه المناسبة وفي الصور يظهر مدى احتفاء المشاركين في السباق بهذه السيارة التي حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجوارها في ظل غياب الفنانة العالمية شاليمار عن هذه المناسبة لارتباطها بالعديد من المشاريع الفنية التي ستعلن عنها قريبا.

كما انتهت تصميمها لرسومات كرسي "سيمينيتور" صنعته إحدى الشركات الفرنسية علي جلد شركة إيطالية ليصبح هذا الكرسي من إنتاج ثلاث جنسيات.
 
ومن المقرر أن تشارك شاليمار شربتلى عليها عبر رسوماتها والتى تمتلكها مجموعة GP2 للمحاكاة ويقودها مارك فاجنيتو في 3 سباقات عالمية، الأولى من14 -16  يونيو فى سباق مدينة مونزا بإيطاليا، ثم من19-21  يوليو فى سباق مدينة أسين بهولندا، وأخيرا فى الفترة من 11-13  أوتوبر فى سباق إيمولا بإيطاليا.
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